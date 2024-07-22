Участник спецоперации попросил вернуть ему автомобили после снятия судимости

Командир штурмового отряда, 54-летний Батыр Бекмурадов, участвующий в СВО, обратился в Генпрокуратуру с просьбой вернуть ему три автомобиля, изъятые в 2016 году при расследовании уголовного дела. Подробности сообщил « Коммерсант ».

По данным издания, Бекмурадов был фигурантом уголовного дела о стрельбе на Рочдельской улице в Москве. Кроме того, его обвинили в организации похищения гражданина США Бориса Минахи. Его признали виновным в обоих преступлениях и приговорили к тюремному сроку, но после начала СВО Бекмурадов вышел из колонии и направился на фронт.

В заявлении, написанном вместе с адвокатом, он также попросил вернуть ему конфискованные деньги — три тысячи долларов, четыре тысячи евро и 43 тысячи рублей. Он аргументировал это тем, что судимость с него сняли за добросовестное участие в боевых действиях и получение госнаграды.

Адвокат Бекмурадова Ярослав Пакулин заявил, что его подзащитный собирается использовать все три автомобиля — BMW 7-й серии и два Nissan Patrol — в зоне спецоперации.

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