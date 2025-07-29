Российские бойцы пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе

Бойцы Вооруженных сил России предотвратили попытку украинских боевиков высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом РИА «Новости» рассказал губернатор региона Владмимир Сальдо.

«Не помогли и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы. Противник успеха не имел и понес ощутимые потери», — сказал он.

Российские военные заметили четыре катера ВСУ и открыли по ним огонь. Украинских диверсантов прикрывали ударные беспилотники Bayraktar.