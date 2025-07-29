Российские бойцы пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе

Бойцы Вооруженных сил России предотвратили попытку украинских боевиков высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом РИА «Новости» рассказал губернатор региона Владмимир Сальдо.
«Не помогли и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы. Противник успеха не имел и понес ощутимые потери», — сказал он.
Российские военные заметили четыре катера ВСУ и открыли по ним огонь. Украинских диверсантов прикрывали ударные беспилотники Bayraktar.
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Тендровская коса — остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области, которая омывается Азовским и Черным морями.
Военный эксперт Василий Дандыкин ранее предположил, что украинские боевики могут «готовить пакость» в приграничных регионах России. По словам эксперта, ВСУ могут попытаться организовать некий «мини-Курск» где-нибудь в Брянской области.
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