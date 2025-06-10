Дерзкий мотоциклетный налет на позиции ВСУ организовали российские военные

Российские военные совершили дерзкий налет на позиции ВСУ с использованием кроссовых мотоциклов. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Министерства обороны России.

Штурмовики группировки «Восток» атаковали огневые точки противника, которые перед этим обнаружили операторы БПЛА. Бойцы зачистили вражеские блиндажи, забросав их минами и гранатами.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на понедельник, 9 июня, Вооруженные силы России нанесли массированный удар оружием большой дальности по одному из аэродромов базирования самолетов ВСУ в районе Дубно Ровненской области. В ведомстве уточнили, что это один из ответов на террористические атаки боевиков киевского режима по российским военным аэродромам.