Депутаты вручили новогодние подарки детям участника СВО в Люберцах

Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий и его коллеги поздравили с Новым годом детей участника спецоперации. Подарки от народных избранников также получили учащиеся люберецкой детской музыкальной школы № 2 и воспитанники эстрадной школы-студии «Геометрия успеха».

Депутат Владимир Ружицкий поделился, что с наступлением праздника еще больше хочется радовать окружающих и наполнять памятными моментами уходящий год.

«Командой депутатов поздравили ребят с Новым годом и приняли участие в съемках музыкального клипа на любимую многими поколениями детскую новогоднюю песню», — добавил он.

Для детей подготовили уютное мероприятие с хороводами, танцами и песнями. Депутаты вручили маленьким участникам праздника сладкие подарки.

«Пусть мечты сбываются! У детей они обязательно есть, и все они непременно добрые!» — пожелал Владимир Ружицкий.