Депутаты из Мытищ посетили региональную конференцию партии «Единая Россия»

Делегация мытищинского отделения «Единой России» приняла участие в региональной конференции партии. На мероприятии подвели итоги уходящего года и наметили планы на будущий.

Конференцию открыло выступление губернатора Московской области. Андрей Воробьев отметил слаженную работу партийцев.

«Единая Россия» занимает ведущие позиции во многих сферах. Например, народные избранники успешно оказывают помощь участникам специальной военной операции и их родственникам. В городском округе Мытищи каждый депутат взял под шефство такие семьи.

«В городском округе Мытищи ведут активную работу по сбору и отправке гуманитарных грузов бойцам. С сентября 2022 года совершили 75 поездок в зону специальной военной операции, собрали и передали 320 тонн гуманитарного груза», — подчеркнула секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Кроме того, на встрече выбрали делегатов, которые представят Подмосковье на съезде «Единой России». На встречу отправятся 17 человек во главе с Андреем Воробьевым и Игорем Брынцаловым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

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