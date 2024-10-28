Андрей Воробьев: 29 мест отдыха Подмосковья благоустроят к концу года

Еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха. О результатах и планах рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В этом году в программу благоустройства в Подмосковье вошли 90 мест. Это 24 пешеходные площади, 12 парков, 14 скверов, восемь детских скверов, 12 лесопарков и 13 катков и скейтпарков. Большинство из них уже открылись, еще 29 заработают до конца года.

Так, работы завершаются в лесопарке «Супонево» в Звенигороде, в Губернском лесу в Чехове, сквере Громцева в Дзержинском, на пешеходных зонах в Лыткание и Дубне, а также в других местах, рассказал Хайкин.

В следующем году в регионе преобразятся еще 75 точек притяжения, в 20 из них работы уже стартовали.

«Приятно подчеркнуть, что посещаемость мест, которые мы благоустроили, заметно растет, а значит это востребовано, значит там есть место и отдыху, и малому бизнесу — все, для комфортного пребывания наших жителей и гостей», — отметил губернатор.

По словам министра, посещаемость в этом году уже достигла 72 миллионов человек и на 7,5 миллиона превысила показатели прошлого года. Этого удалось добиться благодаря появлению новых мест отдыха.

Для содержания парков к холодному сезону подготовят технику, средства для обработки дорожек ото льда, там откроют катки, лыжные трассы и установят новогодние украшения. Завершить эти работы планируют к началу зимы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности качественного благоустройства. Он отметил высокую посещаемость и востребованность парков.