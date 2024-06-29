Депутат Шеремет назвал агрессией полеты американских дронов над Черным морем

Полеты разведывательных американских БПЛА над акваторией Черного моря являются агрессией и реальной угрозой для России. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

По его мнению, России следует ответить США на провокации, а любое другое поведение страны Белый дом посчитает слабостью. Парламентарий добавил, что американское руководство прикрывается международными правилами и законами, но те отходят на второй план в случае опасности для российской стороны.

«Ответ России на провокации США в Черном море будет вынужденной мерой перед лицом агрессии и реальной угрозы для жизни и здоровья российских граждан», — подчеркнул Шеремет.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации в Черном море. Он отметил, что страны НАТО все больше втягиваются в конфликт на Украине.

Заместитель официального представителя ВС США Сабрина Сингх прокомментировала ситуацию с дронами в Черном море и сообщила, что американские БПЛА продолжат там летать. По ее словам, «это позволено законом».