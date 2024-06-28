«Мы продолжим». Пентагон ответил на претензии Минобороны РФ из-за ситуации над Черным морем

Пентагон: дроны США продолжат летать над международными водами Черного моря

Фото: Freepik

Американские самолеты продолжат летать над международными водами Черного моря. Об этом заявила заместитель официального представителя ВС США Сабрина Сингх, ее слова передало РИА «Новости».

«Мы продолжим летать, плавать и действовать в международных водах и пространствах, где это позволено законом», — сказала она.

Сингх объяснила, что знает о сообщениях Минобороны РФ, однако прокомментировать их не может.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что стратегические беспилотники США начали интенсивнее летать над Черным морем для осуществления разведки. Это указывает на растущую вовлеченность Америки в украинский конфликт.

В Минобороны отметили, что такие полеты повышают вероятность происшествий с летательными средствами ВКС в воздухе, вырос риск конфронтации НАТО с Россией. При этом ответственность за это понесет блок.

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