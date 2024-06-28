«Мы продолжим». Пентагон ответил на претензии Минобороны РФ из-за ситуации над Черным морем
Пентагон: дроны США продолжат летать над международными водами Черного моря
Американские самолеты продолжат летать над международными водами Черного моря. Об этом заявила заместитель официального представителя ВС США Сабрина Сингх, ее слова передало РИА «Новости».
«Мы продолжим летать, плавать и действовать в международных водах и пространствах, где это позволено законом», — сказала она.
Сингх объяснила, что знает о сообщениях Минобороны РФ, однако прокомментировать их не может.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что стратегические беспилотники США начали интенсивнее летать над Черным морем для осуществления разведки. Это указывает на растущую вовлеченность Америки в украинский конфликт.
В Минобороны отметили, что такие полеты повышают вероятность происшествий с летательными средствами ВКС в воздухе, вырос риск конфронтации НАТО с Россией. При этом ответственность за это понесет блок.