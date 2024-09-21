Депутат назвал возможный срок урегулирования украинского конфликта

Украинский конфликт вряд ли удастся завершить до конца 2024 года из-за позиций противоборствующих сторон. Об этом Lenta.ru рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

Он напомнил о «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского и подчеркнул, что проект вряд ли реализуем. Глава государства сам не верит в такую возможность, считает парламентарий. Возможность завершить конфликт была всегда, но этому мешали страны Запада — они стремились затянуть противостояние. До конца 2024 года их позиция вряд ли поменяется.

«До конца года [начать процесс урегулирования] — маловероятно. Весной — есть шанс», — заявил Чепа.

Ранее Зеленский заявил о готовности плана по мирному решению украинского конфликта. Сначала с проектом ознакомится американский лидер Джо Байден, затем — кандидаты в президенты Соединенных Штатов.