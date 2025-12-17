Депутат Госдумы вручил дочерям погибшего бойца СВО из Видного новогодние подарки

Две сестры из Видного, дочери погибшего в зоне спецоперации защитника Виктория и Таисия, мечтали получить к Новому году роботизированных домашних питомцев. В рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» депутат Государственной думы Российской Федерации Роман Терюшков исполнил пожелания девочек.

Мама сестер Валерия Качалова поблагодарила участников акции за заботу и неравнодушие.

«Акция „Елка желаний“ — это искренняя поддержка для наших детей. Это очень приятно», — сказала она.

«Сегодня мы осуществим мечту двух девочек — Виктории и Таисии. В такие моменты каждый из нас вспоминает свое детство, когда с нетерпением ожидали наступления Нового года и мечтали о заветных подарках. Я надеюсь, что эти девочки будут так же счастливы», — поделился Роман Терюшков.

Во время встречи Роман Терюшков и заместитель главы Ленинского городского округа Иван Гетман обсудили потребности семьи погибшего бойца, вопросы образования сестер.

Отметим, что в этом году в рамках благотворительного проекта «Елка желаний» исполнят почти 200 пожеланий юных жителей Ленинского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.