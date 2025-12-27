Депутат Госдумы Никита Чаплин присоединился к акции «Елка желаний» в Коломне
Накануне Нового года депутат Государственной думы Российской Федерации Никита Чаплин в очередной раз поддержал благотворительную акцию «Елка желаний». В Коломне он выбрал один из шаров и исполнил мечту маленького жителя округа Ильи.
Пятилетний мальчик хотел получить от Деда Мороза конструктор «Лего». По словам мамы, интерес к ярким наборам для моделирования привил ему старший брат.
«Будем выполнять желание Ильи, и конструктор „Лего“ ему обязательно доставим», — пообещал Никита Чаплин.
К сожалению, лично встретиться с мальчиком парламентарий не смог — Илья немного приболел. Долгожданный подарок юному жителю Коломны Никита Чаплин передал через зимних волшебников: Деда Мороза и его помощников.
Илья — сын участника специальной военной операции. Встретить праздник в кругу семьи у защитника, к сожалению, не получится. Чтобы порадовать тех, кому это сегодня особенно нужно, и проводят ежегодно предновогоднюю акцию «Елка желаний».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.