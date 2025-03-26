Депутат городской думы Биробиджана Девятко отправился в зону СВО с гумпомощью

Депутат городской думы Биробиджана Кирилл Девятко отправился в зону СВО с гуманитарной миссией. Об этом сообщили в управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства региона.

Девятко постоянно помогал собирать гуманитарные посылки российским бойцам. Новая миссия — еще один способ поддержать военных.

«Все объединились ради общей цели. Наши дети бойцам пишут письма, женщины вяжут носки, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, готовят сухие пайки», — привели в управлении слова депутата.

Девятко подчеркнул, что предприниматели помогают солдатам материально, а волонтеры поддерживают семьи участников СВО.

В управлении отметили, что Еврейская автономная область активно участвует в волонтерской деятельности. Ранее врио главы региона Мария Костюк отправилась в ДНР и передала бойцам посылки с квадрокоптерами, кровоостанавливающими турникетами и детекторами дронов «Тень».

Также область передала 105 мотоциклов типа эндуро и шесть автомобилей «Соболь» и УАЗ-452.

Президент Владимир Путин назначил Костюк временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области в ноябре. Ее сын — старший лейтенант Андрей Ковтун — погиб в зоне СВО. Он выдвинулся на помощь сослуживцам на БМП, когда те попали в засаду ВСУ.