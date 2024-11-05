Путин подобрал ЕАО временно исполняющего обязанности губернатора

Временно исполняющим обязанности главы Еврейской автономной области стала бывшая глава управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк. Указ о ее назначении подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на сайте Кремля .

Этим же документом глава государства принял отставку по собственному желанию с поста руководителя региона Ростислава Гольдштейна. Он стал временно исполняющим обязанности губернатора Республики Коми после сложения полномочий Владимира Уйбы.

«Назначить Костюк Марию Федоровну временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного губернатором Еврейской автономной области», — отметили в тексте указа.

Еще до назначения Владимир Путин встретился с Костюк, чтобы получить ее согласие на новый пост. Глава государства отметил, что для его собеседницы Еврейская автономная область не чужой регион. Мария Костюк там родилась, выросла и даже занимала пост заместителя главы правительства.

«Хочу вам предложить вернуться на свою малую родину в качестве руководителя региона», — обратился к Костюк Путин.

Собеседница президента ответила, что предложение главы государства стало для нее неожиданным.

«Я сделаю все возможное, хотелось бы добавить — и невозможное, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы быть достойной памяти своего сына, который верно служил Отечеству, и, конечно же, чтобы быть достойной своей страны. Дай Бог не подвести вас и жителей своего родного региона», — ответила Костюк.

Сын ранее занимавшей пост вице-премьера ЕАО Марии Костюк — старший лейтенант Андрей Ковтун — погиб в зоне проведения специальной военной операции. На БМП он выдвинулся на помощь своим сослуживцам, которые попали в засаду украинских боевиков.

Ковтун прикрывал эвакуацию военных до самого конца и погиб сам. Президент России присвоил Андрею Ковтуну звание Героя России посмертно.