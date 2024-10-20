Депутат Чепа назвал уступку территорий Украины в конфликте неизбежной

Украине придется уступить часть территории России. Об этом Lenta.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он прокомментировал высказывание экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о возможном отказе от части территорий. По словам парламентария, украинский дипломат говорил о вступлении страны в НАТО.

Власти Украины пытаются согласовать с Североатлантическим альянсом вопрос членства в блок в обмен на территориальную уступку и переговоры с Россией, объяснил Чепа.

Ранее издание Telegraph обратило внимание на то, что Залужный посчитал гарантии безопасности более важными в сравнении с утраченными территориями. Газета назвала высказывание посла «глубоким сдвигом» в риторике Украины.