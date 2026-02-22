День защитника Отечества отметили в Чехове
21 февраля во Дворце культуры «Дружба» прошло праздничное мероприятие, в котором приняли участие представители администрации, военнослужащие, участники специальной военной операции и их семьи, члены «Ассоциации ветеранов СВО», ветераны, представители волонтерских организаций и молодежь. Глава Чехова Михаил Собакин наградил тех, кто внес значительный вклад в жизнь округа.
Почетный знак «За заслуги перед муниципальным округом Чехов» вручили благочинному церквей Чеховского церковного округа и монастырей Подольской епархии, настоятелю Вознесенской Давидовой пустыни игумену Сергию (Куксову). Он активно участвует в оказании помощи военнослужащим, организации сбора гуманитарной помощи. Кроме того, благочинный неоднократно выезжал к бойцам с миссиями поддержки.
Также грамотами и благодарственными письмами главы отметили военнослужащих, проявивших мужество и героизм в боевых операциях, ветеранов боевых действий, вносящих вклад в патриотическое воспитание молодежи, волонтеров и гражданских активистов, оказывающих помощь мирному населению и участникам специальной военной операции.
Торжественное мероприятие продолжила концертная программа «О Родине, о Мужестве, о Славе!». Вокалисты в сопровождении духового оркестра «Серебряные трубы» исполнили патриотические композиции.
«Поздравляю всех причастных с наступающим праздником и еще раз выражаю искреннюю благодарность военнослужащим, ветеранам, нашим волонтерам. Они — настоящие герои нашего времени! Каждый из них ежедневно показывает, как можно и нужно сделать наш мир лучше, а страну еще сильнее! Мы гордимся нашими Защитниками, поддерживаем и верим в них!» — отметил глава Чехова Михаил Собакин.
В фойе «Дружбы» организовали благотворительную ярмарку. Вырученные средства направят на поддержку бойцов. Также волонтерское движение «Горящие сердца» представило изделия собственной работы: окопные свечи, маскировочные сети, костюмы «Леший», браслеты жизни, антидроновые плащи, комплекты для эвакуации раненных и прочее.