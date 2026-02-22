День защитника Отечества отметили в Чехове

21 февраля во Дворце культуры «Дружба» прошло праздничное мероприятие, в котором приняли участие представители администрации, военнослужащие, участники специальной военной операции и их семьи, члены «Ассоциации ветеранов СВО», ветераны, представители волонтерских организаций и молодежь. Глава Чехова Михаил Собакин наградил тех, кто внес значительный вклад в жизнь округа.

Почетный знак «За заслуги перед муниципальным округом Чехов» вручили благочинному церквей Чеховского церковного округа и монастырей Подольской епархии, настоятелю Вознесенской Давидовой пустыни игумену Сергию (Куксову). Он активно участвует в оказании помощи военнослужащим, организации сбора гуманитарной помощи. Кроме того, благочинный неоднократно выезжал к бойцам с миссиями поддержки.

Также грамотами и благодарственными письмами главы отметили военнослужащих, проявивших мужество и героизм в боевых операциях, ветеранов боевых действий, вносящих вклад в патриотическое воспитание молодежи, волонтеров и гражданских активистов, оказывающих помощь мирному населению и участникам специальной военной операции.