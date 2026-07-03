День ветеранов боевых действий отметили в Ногинске

1 июля ежегодно в России отмечается памятная дата — День ветеранов боевых действий. С 2009 года праздник также называют «День памяти и скорби ветеранов боевых действий».

Для настоящих героев, их близких, а также для гостей и жителей Богородского округа был подготовлен концерт, работали разнообразные интерактивные зоны: тематическая выставка «Оружие Победы», мастер-классы по плетению маскировочных сетей, маскировочного костюма «Кикимора», изготовлению куклы-оберега «Богородская берегиня», сухих супов быстрого приготовления от полевой кухни «Варяг» и много другое.

Из рук главы Богородского округа Дениса Семенова благодарственные письма получили те, кто в критический момент действовал смело и грамотно, защищая интересы Родины.

Среди почетных гостей были депутат окружного совета Ольга Попова, руководитель местного отделения организации ветеранов «Боевое братство», дважды майор Александр Хатин, глава Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа Антон Иванов, благочинный Богородского церковного округа Балашихинской епархии, председатель межъепархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Московской митрополии протоиерей Марк Ермолаев.

Участники ногинского литературного объединения «Лира» представили на вечере пронзительные поэтические произведения, вызвавшие живой отклик у аудитории.