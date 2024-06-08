Власти Луганска сообщили о двух тяжелораненых после обстрела ВСУ

После атаки ВСУ на Луганск двое пострадавших в тяжелом состоянии

Фото: РИА «Новости»

В результате атаки украинских националистов на Луганск 7 июня двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В результате удара ВСУ по Луганску 7 июня двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, семь человек — в тяжелом состоянии», — заявили в пресс-службе.

Первый замминистра здравоохранения ЛНР Олег Валиев добавил, что 18 человек находятся в состоянии легкой степени тяжести, среди них два ребенка.

«Двое детей в республиканской больнице, в пятницу им провели операцию, острый синтез. По обоим детям проводили телемедицинские консультации с московской клиникой», — рассказал он.

Кроме того, специалисты МЧС разобрали все «угрожающие конструкции» в доме, который оказался частично разрушен после атаки националистов.

В пятницу боевики выпустили не менее шести ракет по Луганску. Некоторые из них попали в жилой многоквартирный дом и разрушили подъезд.

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