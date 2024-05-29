«Стоит подумать». В России предложили провести демонстрационный ядерный взрыв

Россия могла бы продемонстрировать свои ядерные возможности для прекращения поддерживаемой Западом эскалации на Украине. С такой идеей в статье для журнала «Профиль» выступил член Совета по внешней и оборонной политике, преподаватель НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

«Стоит подумать о проведении демонстрационного (то есть не боевого) ядерного взрыва», — написал Суслов.

По его словам, эффект от него остудит горячие головы тех политиков, которые призывают разрешить ВСУ бить западным оружием по территории России. Их может остановить только страх перед ядерной войной, резюмировал Суслов.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что эта страна не ограничивала Украину в использовании передаваемого ей оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия считает очевидной позицию Польши об отсутствии ограничений для Украины по применению западного оружия.