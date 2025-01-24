Дело о расстрелявшем под Курском трех военных боевике ВСУ передали в суд

Пулеметчик ВСУ перешел границу в Курской области и расстрелял трех безоружных российских военнослужащих. Против него возбудили уголовное дело по статье о совершении теракта, сообщила пресс-служба СК России.

По данным следствия, украинский солдат 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады незаконно пересек границу и убил в Кореневском районе трех военных ВС России, которые не оказали сопротивления. Боевика ВСУ задержали в ходе боевых действий.

Подсудимый признал свою вину в полном объеме, Следственный комитет передал уголовное дело во 2-й Западный окружной военный суд.

Ранее Генпрокуратура направила в суд дела 27 боевиков ВСУ, которые незаконно вторглись в Курскую область. Украинские военные минировали дороги, а также стреляли по мирным жителям и российским военнослужащим. Подсудимые установили в лесном массиве огневые точки и провели между ними систему разведки и связи.