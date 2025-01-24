Еще 27 боевиков ВСУ предстанут перед судом за незаконное вторжение в Курскую область

Еще 27 украинских боевиков предстанут перед судом за незаконное вторжение в Курскую область. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
«Они минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам», — заявили в ведомстве.
Также боевики оборудовали в лесопарках наблюдательно-огневые пункты и установили между ними единую систему разведки, связи и огня. Террористическую деятельность обвиняемых удалось пресечь. Генпрокуратура утвердила обвинительные заключения по восьми уголовным делам в отношении 27 боевиков и направила материалы во второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор украинскому боевику за убийство двух мирных жителей Мариуполя. Военному назначили 24 года в исправительной колонии строгого режима.
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