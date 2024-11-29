Дело о госизмене завели на жителя Мариуполя после призывов к насилию над русскими

Против задержанного жителя Мариуполя завели дело о государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба штаба обороны ДНР.

Правоохранители выяснили, что мужчина регулярно переводил деньги украинским боевикам на электронные счета.

Мариупольца задержали неделю назад сотрудники ФСБ и Росгвардии. Тогда мужчину заподозрили в призывах к насилию над русскими, для этого он использовал аккаунт в одном из мессенджеров. Против подозреваемого возбудили дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Жителя Омска ранее задержали по подозрению в призывах к террористической деятельности. Мужчина оставил комментарий под постом с видео, на котором показали допрос пленного ВС России.