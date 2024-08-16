Жителя Омска задержали за комментарий под видео с допросом российского пленного

Жителя Омска задержали по делу о публичных призывах к террористической деятельности из-за комментария, оставленного более года назад в Telegram под видео с допросом российского военнопленного. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе управления ФСБ по Омской области.

По данным ведомства, мужчина в июне 2023 года, используя личный аккаунт в мессенджере, разместил комментарии под публикацией с видео, на котором допрашивали российского пленного. В ФСБ уточнили, что комментарий омича оправдывал деятельность террористических организаций.

По факту публикации возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Максимальное наказание по данной статье предполагает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Тобольске. Мужчина оставил самодельное взрывное устройство в общественном месте.