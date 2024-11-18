Жителя Мариуполя задержали за призывы к насилию над русскими

УФСБ: жителя Мариуполя задержали за призывы в Сети к насилию над русскими

Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали жителя Мариуполя за призывы к насилию над русскими. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Донецкой народной республике, заявление процитировало РИА «Новости» .

По данным правоохранителей, подозреваемый распространял экстремистские материалы в соцсетях. Он пользовался аккаунтом в одном из мессенджеров.

«Публиковал в общедоступном чате призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности — русские», — заявили в ведомстве.

Правоохранители отметили, что за содеянное против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Ранее жителя Омска задержали по делу о призывах к террористической деятельности из-за комментария, оставленного им под постом с видео, на котором допрашивали российского пленного. Как отметили в ФСБ, реплика омича оправдывала деятельность террористических организаций. В итоге против мужчины возбудили уголовное дело.