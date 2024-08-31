Одновременно с ухудшением позиций Украины на поле боя началось стремительное падение режима президента Владимира Зеленского. Бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил об этом на своем YouTube-канале .

«Ну что, дело движется к развязке, к финалу. Видимы уже как бы такие открытые элементы агонии режима Зеленского и его всех этих слуг, так называемых, народа и его окружения, людей, которых он подобрал», — сказал он.

По наблюдениям Соскина, этот процесс ускорился на фоне «развала фронта». Он сообщил о тяжелом положении украинской армии в районе Краснормейска (Покровска) в ДНР и обвинил Генштаб под руководством Анатолия Баргилевича в неэффективности.

Соскин добавил, что сейчас на Украине начался «сценарий национального предательства». Он также уверен, что киевский режим тщательно продумал сдачу страны, так как большая часть украинского руководства — некомпетентные лица, заинтересованные в развале государства.

Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область не помогло отвлечь внимание российских войск от Красноармейска и остановить их продвижение, заявила британским журналистам капитан ВСУ Дзвенислава Римар. По ее словам, украинские подразделения столкнулись с нехваткой личного состава и артиллерии.