«Дело движется к развязке». Экс-советник Кучмы предсказал падение киевского режима

Соскин сообщил об агонии режима Зеленского на фоне развала фронта в Донбассе

Фото: РИА «Новости»

Одновременно с ухудшением позиций Украины на поле боя началось стремительное падение режима президента Владимира Зеленского. Бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил об этом на своем YouTube-канале.

«Ну что, дело движется к развязке, к финалу. Видимы уже как бы такие открытые элементы агонии режима Зеленского и его всех этих слуг, так называемых, народа и его окружения, людей, которых он подобрал», — сказал он.

По наблюдениям Соскина, этот процесс ускорился на фоне «развала фронта». Он сообщил о тяжелом положении украинской армии в районе Краснормейска (Покровска) в ДНР и обвинил Генштаб под руководством Анатолия Баргилевича в неэффективности.

Соскин добавил, что сейчас на Украине начался «сценарий национального предательства». Он также уверен, что киевский режим тщательно продумал сдачу страны, так как большая часть украинского руководства — некомпетентные лица, заинтересованные в развале государства.

Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область не помогло отвлечь внимание российских войск от Красноармейска и остановить их продвижение, заявила британским журналистам капитан ВСУ Дзвенислава Римар. По ее словам, украинские подразделения столкнулись с нехваткой личного состава и артиллерии.

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