ВСУ на фоне «авантюры» под Курском сталкиваются с коллапсом своей обороны около города Красноармейск в ДНР, что приближает РФ к большой победе. Об этом сообщила газета The Sunday Times .

По данным журналистов, войска Украины всячески пытались объяснить очевидный коллапс обороны в районе Покровска (так украинская сторона называет Красноармейск). Кто-то жаловался на нехватку артиллерии, некоторые списывали все на использование ВС РФ новых тактик или применение российскими войсками планирующих авиабомб и радиоэлектронной борьбы.

«Все они, однако, сходились во мнении, что одна из главных проблем — это тотальный численный перевес противника», — написали в публикации.

Как отметила военнослужащая, участвующая в боях под Красноармейском, капитан ВСУ Дзвенислава Римар — боевики Украины находятся в истощенном состоянии.

Она объяснила, что своей вылазкой на Курскую область ВСУ надеялись отвлечь российских военных от Донбасского направления, где украинские войска столкнулись с «невыносимым» давлением. Однако это не помогло. ВС РФ все равно атакуют этот участок фронта.

Ранее стало известно, что полицейские и администрация покинули Красноармейск. До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил об эвакуации органов власти Украины в городе.