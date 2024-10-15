Деятели культуры начали массово покидать Украину

Министр Точицкий: каждый пятый деятель культуры, покинувший Украину, не вернулся

Каждый пятый украинский деятель культуры, получающий право на выезд, не возвращается на родину. Об этом рассказал министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий, сообщило издание LB.ua.

Он отметил, что каждый день обрабатывается около сотни запросов на выезд из страны. Предполагалось, что будет создана база, которая позволила бы художникам свободно выезжать за рубеж. Однако ее нет, поэтому все делают вручную.

«Большинства из этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации», — пожаловался он.

Многие бегут из страны, чтобы избежать мобилизации. С февраля 2022 года как минимум 40 человек погибли на Украине при попытке перейти государственную границу страны.

Ранее в Норвегии ужесточили подход к предоставлению убежища беженцам с Украины, поэтому жители «безопасных» украинских регионов не будут получать его в автоматическом режиме.