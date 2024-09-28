Норвегия ужесточила правила приема для украинских беженцев

Власти Норвегии: беженцы из 6 областей Украины не получат автоматически убежище

Власти Норвегии ужесточат подход к предоставлению убежища беженцам с Украины, поэтому жители «безопасных» украинских регионов не смогут получить его в автоматическом режиме. Об этом сообщили на сайте правительства королевства.

«С 28 сентября 2024 года лица, проживающие в областях Украины, которые норвежские власти считают безопасными, не смогут получить коллективную защиту в Норвегии», — заявили в релизе.

В правительстве страны решили сделать иммиграцию контролируемой и устойчивой, поэтому для беженцев введут новые ограничения.

Применение нового подхода к беженцам с Украины позволит обеспечить защитой только тех, кто реально в ней нуждается.

Жителям Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровненской областей откажут в предоставлении убежища, так как эти регионы Украины в Норвегии посчитали безопасными.

Более 3,5 миллиона украинских беженцев могут остаться без постоянного жилья в Европе и пополнить ряды бездомных.