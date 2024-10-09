На Украине назвали число уклонистов, погибших при попытке бежать из страны

Погранслужба Украины: не менее 40 уклонистов погибли, пытаясь покинуть страну

С февраля 2022 года как минимум 40 человек погибли на Украине при попытке перейти государственную границу страны, чтобы избежать мобилизации. Об этом медиацентру «Украина» сообщил официальный представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«При попытке пересечь линию границы незаконным способом лишились жизни по меньшей мере 40 человек», — сказал он.

По словам Демченко, большинство из погибших утонули, не оценив сложность переправы через реку и свои силы, а часть скончалась при переходе через горные массивы на западе Украины.

Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова в августе сообщала, что как минимум 37 украинцев призывного возраста утонули в реке Тисе при попытке перейти границу с Румынией.

Ранее стал известен срок жизни мобилизованного украинца на передовой.