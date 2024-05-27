Дефицит взрывчатки не дал ЕС нарастить производство снарядов для Украины

Дефицит взрывчатых веществ усложнил Евросоюзу процесс наращивания производства вооружений для Украины. Об этом сообщил журнал The Economist .

«Европа отчаянно пытается увеличить свое незначительное производство артиллерийских снарядов и ракет. <…> Самым уязвимым направлением является то, о чем до недавнего времени думали в последнюю очередь: нехватка взрывчатых веществ», — заявили в материале.

Европейские производители взрывчатки опасаются, что из-за этого Киев не получит нужное количество ракет и снарядов.

Дефицит появился после окончания холодной войны, когда снизился спрос на оружие. Одни компании сократили производство взрывчатки, другие вообще закрылись. Последний европейский крупный производитель тротила сейчас базируется на севере Польши.

Если строить завод с нуля, то это займет до трех до семи лет. Кроме того, индустрия столкнулась с нехваткой ключевого сырья и квалифицированных рабочих.

Ранее Венгрия проголосовала против закупки оружия для ВСУ за счет изъятия прибыли от заблокированных активов России.