Житель хутора Шуляков Белгородской области Семен Кривоножко, пропавший без вести в 1943 году во время Великой Отечественной войны, может быть дедом нового командующего воздушными силами Украины Анатолия Кривоножко. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Семен Павлович Кривоножко упомянут в списках «Бессмертного полка первоцепляевской земли» и в книге «С любовью к земле» о местных жителях-фронтовиках. По данным музея, Анатолий Кривоножко родился в одном из хуторов у границы с Украиной. Его родители, Прасковья Ефимовна и Николай Семенович, работали в колхозе и были хорошо известны в селе.

Местные жители вспоминают, что семья активно участвовала в жизни села. В 2011 году родители отметили золотую свадьбу, год спустя Анатолий приезжал в родную школу на встречу выпускников.

По словам собеседников агентства, в приграничных районах нередки родственные связи между жителями России и Украины.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил Кривоножко командующим воздушными силами ВСУ.