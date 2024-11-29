Даже из недружественных. Бойцы СВО получат новогодние подарки более чем из 20 стран

Российские военнослужащие в зоне спецоперации получили новогодние подарки от соотечественников и жителей более 20 стран, включая недружественные. В рамках акции «Мы с вами» солдатам передали теплые вещи, продукты и письма поддержки, сообщило РИА «Новости» .

Автором инициативы выступило Россотрудничество. Ведомство координировалось с Русскими домами и россиянами за рубежом. В течение месяца участники акции приносили подарки: от теплой одежды до продуктов, сувениров и детских рисунков.

Все собранное направили в Москву. Затем груз доставили в подразделения российской армии на южнодонецком направлении.

К акции присоединились граждане Венгрии, Кубы, Перу, Индии, Китая, Турции, Испании, а также ряд государств Латинской Америки и Азии.

«Посылки передали даже из стран, которые являются нашими оппонентами», — заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

Сбор новогодних подарков для участников СВО проходит и в Коломне. Посылки для бойцов принимают до 15 декабря.