Сбор новогодних посылок для участников СВО начался в Коломне

В Коломне началась акция по сбору посылок «Новогодний подарок солдату». Неравнодушные жители могут принести в Музей боевой славы угощения, которые передадут военным в зоне специальной военной операции.

Сотрудники Музея боевой славы собирают печенье и вафли, шоколад и батончики, конфеты, пряники, цукаты, пастилу, зефир, снеки, чай, кофе газированные напитки, а также письма-поздравления и новогодние открытки.

«Вспомните „Повесть о настоящем человеке“: советский художественный фильм, снятый по одноименной книге Бориса Полевого, в основу которой легли реальные факты биографии летчика-истребителя Алексея Маресьева. Сбитый в бою над оккупированной территорией, он три недели пробирался к своим по заснеженным лесам. Герой фильма, добираясь после падения самолета до линии фронта, ел плитку шоколада — единственное, что у него было с собой», — рассказали в Музее боевой славы.

Подарки для бойцов принимают до 15 декабря со среды по воскресенье с 10:00 до 16:30. Музей боевой славы располагается в Коломне по адресу: улица Непобедимого, дом № 1.

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