BI: операция по захвату Крыма потребует от Украины колоссальных ресурсов

Несмотря на громкие заявления политиков, армия Украины не способна захватить Крым. Такая операция потребует огромных ресурсов, которыми она не обладает, сообщил отставной полковник корпуса морской пехоты США Марк Кансиан изданию Business Insider .

«Вернуть Крым будет чрезвычайно сложно. <…> Высадка морского десанта невозможна, поскольку у Украины нет кораблей для перевозки большого количества войск и их тяжелой техники», — сказал он.

Кансиан заявил, что преимущество в районе Крыма по-прежнему за Россией. Он напомнил об имеющихся у нее самолетах дальнего действия и неуязвимых подводных лодках.

Такого же мнения придерживается военный аналитик Бенджамин Фридман. Он заявил, что Вооруженные силы Украины не готовы к новому контрнаступлению из-за нехватки сил и средств.

По его оценкам, даже американские истребители F-16 не способны прикрыть украинские сухопутные войска из-за широких возможностей российской системы ПВО.

Удар по Крымскому мосту анонсировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он заявил, что военные начали подготовку к новой диверсии.