Экс-офицер СБУ Стариков: ВСУ будут использовать ВВП в качестве дорог для F-16

Украинские истребители F-16 будут взлетать и садиться на шоссе, чтобы их моментально не уничтожили ВС России ракетным ударом. Об этом отставной офицер СБУ Олег Стариков заявил в эфире YouTube-канала «ПолитЭксперт».

По его словам, дороги построят, чтобы использовать как один из элементов взлетно-посадочных полос.

«Если увидят, куда самолет F-16 полетел, можно определить, где у него аэродром. По этому месту будет удар. А истребителю надо где-то садиться. А где ему садиться? На трассу или на шоссе», — сказал бывший военный.

В конце июля стало известно, что Украина получила первую партию F-16. Боевой полет истребителя заметили в небе над Львовом. Его якобы использовали в качестве средств противовоздушной обороны.

Ранее аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос сравнил скорую судьбу истребителей F-16 с подбитыми танками Leopard и Abrams. Он отметил, что российские войска их уничтожат.