Давление Запада не помешает. Мишустин — о выполнении нацпроектов

Мишустин: выполнение нацпроектов реально даже в условиях давления Запада

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Выполнение новых нацпроектов реально даже при давлении Запада на Россию. Такое заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Задачи, связанные с наполнением национальных проектов содержанием, будут решаться эффективно», — подчеркнул премьер.

К сентябрю правительство детально расскажет о новых проектах на ближайшие шесть лет, пообещал Мишустин.

Запад не оставляет попыток навредить России санкциями. Раннее страны G7 и Евросоюз начали работать над введением ограничений против российского аналога SWIFT. Однако, как отмечают даже зарубежные власти, санкционная политика ЕС провалилась и больше навредила экономике западных стран, а не России.

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