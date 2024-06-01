Запад начал работать над введением ограничений против российского аналога SWIFT

Bloomberg: G7 и ЕС стали разрабатывать санкции против альтернативы SWIFT из РФ

Rafael Henrique/Keystone Press Agency
Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны G7 и Евросоюз начали обсуждать введение новых санкций против банков, которые используют российскую систему, ставшую аналогом SWIFT. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В издании отметили, что некоторые финансовые организации используют систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, чтобы обходить введенные Западом блокировки. Дискуссии об ее ограничении уже ведутся перед июньским саммитом G7 в Италии, где одной из тем мероприятия станет ужесточение антироссийских санкций.

«В обсуждении <…> находятся меры, которые будут направлены против кредиторов в третьих странах, использующих похожую на SWIFT систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ для обхода ограничений», — подчеркнули в агентстве.

Сообщения о возможных санкций против СПФС появились в прессе 6 мая. Российский аналог SWIFT создали еще в 2014 году, чтобы снизить внешние риски и обеспечить качественную передачу финансовых сообщений. К этой системе подключились порядка 557 банков из 20 государств.

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