Запад начал работать над введением ограничений против российского аналога SWIFT

Страны G7 и Евросоюз начали обсуждать введение новых санкций против банков, которые используют российскую систему, ставшую аналогом SWIFT. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

В издании отметили, что некоторые финансовые организации используют систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, чтобы обходить введенные Западом блокировки. Дискуссии об ее ограничении уже ведутся перед июньским саммитом G7 в Италии, где одной из тем мероприятия станет ужесточение антироссийских санкций.

«В обсуждении <…> находятся меры, которые будут направлены против кредиторов в третьих странах, использующих похожую на SWIFT систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ для обхода ограничений», — подчеркнули в агентстве.

Сообщения о возможных санкций против СПФС появились в прессе 6 мая. Российский аналог SWIFT создали еще в 2014 году, чтобы снизить внешние риски и обеспечить качественную передачу финансовых сообщений. К этой системе подключились порядка 557 банков из 20 государств.