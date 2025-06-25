Дату переговоров с Украиной озвучат после выполнения гуманитарных договоренностей

Песков: дату нового раунда переговоров с Украиной установят позже

Дату нового раунда переговоров российских и украинских дипломатов определят после того, как стороны выполнят все принятые в Стамбуле гуманитарные договоренности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«В настоящий момент завершается выполнение тех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда», — отметил он.

Песков добавил, что страны пока не обмениваются мнениями по проекту меморандумов.

Во время встречи в Стамбуле делегации договорились провести крупный обмен военнопленными. Также стороны передадут друг другу тела погибших военных.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте во время саммита в Гааге раскритиковал переговоры России и Украины в Стамбуле. Он назвал их несерьезными и предположил, что новый раунд начнется нескоро.