Дату переговоров с Украиной озвучат после выполнения гуманитарных договоренностей

Дату нового раунда переговоров российских и украинских дипломатов определят после того, как стороны выполнят все принятые в Стамбуле гуманитарные договоренности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
«В настоящий момент завершается выполнение тех договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда», — отметил он.
Песков добавил, что страны пока не обмениваются мнениями по проекту меморандумов.
Во время встречи в Стамбуле делегации договорились провести крупный обмен военнопленными. Также стороны передадут друг другу тела погибших военных.