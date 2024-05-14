Датский премьер пообещал доставить на Украину F-16 в течение месяца | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 05:07 Датский премьер пообещал доставить на Украину F-16 в течение месяца Премьер-министр Дании Фредериксен: F-16 появятся на Украине в течение месяца Defense Ministry/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Обещанные Данией истребители F-16 появятся на Украине в течение месяца. Такое заявление на совместной пресс-конференции премьер-министров Северной Европы в Стокгольме дала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Трансляцию на YouTube-канале вела канцелярия шведского правительства.

«Говоря о нашей коалиции по F-16, первые истребители от Дании поднимутся в небо в течение месяца», — заявила Фредериксен.

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Ранее представитель ВВС Украины уверял, что первые истребители F-16 могут появиться уже после Пасхи. Более точных дат никто не называет.

Российские военные заявили, что готовы к появлению американских истребителей. Появление самолетов у ВСУ не изменит ситуацию на фронте, считают в России.