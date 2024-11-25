Дагестанца Исбакиева посмертно удостоили звания Героя России

Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России дагестанцу Магомеду Исбакиеву, который погиб во время специальной операции. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале .

Исбакиев стал 13-м уроженцем Дагестана, отмеченным почетным званием с начала СВО. Военный погиб во время выполнения боевой задачи под Херсоном. Его подразделение занималось перегруппировкой войск. Исбакиев руководил операцией, несмотря на ранения.

О подвиге бойца рассказал его товарищ гвардии майор Денис Диденко — во время встречи с Путиным он попросил присвоить Исбакиеву звание Героя России. Президент поддержал инициативу.

Дагестанца похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах. Меликов выразил соболезнования семье погибшего.

«Светлая память о Магомеде останется в наших сердцах, а история его подвига будет вдохновлять наших защитников», — написал глава республики.

Ранее Путин посмертно удостоил звания Героя России командира мотострелковой бригады генерал-майора Павла Клименко.