«Чудовищно». Слова Зеленского о Tomahawk и Нобелевской Трампу вызвали ужас у Ушакова

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о поставках ВСУ ракет Tomahawk и Нобелевской премии мира для президента США Дональда Трампа являются чудовищными. Об этом журналисту Александру Юнашеву сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Вызывают удивление глупости Зеленского. То есть премия мира за предоставление оружия. Мысль какая-то чудовищная. Если люди мыслят в таких категориях, то это говорит, что они из себя представляют», — сказал он.

При этом Ушаков добавил, что Россия поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.

Зеленский ранее заявил, что Украина выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира, если он отправит ракеты Tomahawk украинским боевикам.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пообещал, что передача украинским боевикам крылатых ракет Tomahawk повлечет за собой жесткий ответ России. Конкретные меры он не уточнил.