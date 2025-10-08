Американцам пообещали жесткую реакцию России на поставку Tomahawk

Реакция России на возможную передачу Украине американских ракет Tomahawk будет выверенной, жесткой и ассиметричной. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов.

По его словам, ракеты не изменят ситуацию на поле боя, а проблемы возникнут у тех, кто передаст Tomahawk Украине и кто начнет их применять.

«Наша реакция будет однозначная, жесткая, асимметричная и выверенная. Мы найдем возможности сделать больно тем, кто сделает больно нам. Tomahawk ничего не изменят, их дадут максимум десятки. Мы знаем, как они летают, работали по ним в Сирии. Нового ничего нет», — сказал парламентарий.

Картаполов уточнил, что для запуска Tomahawk нужны установки, которые есть на базах в Румынии и Польше, либо закопанный в землю «кусок эсминца».

«Ничего подобного мы на Украине не видим. Как только они перейдут к делу, туда сразу прилетит от „Герани“ до „Кинжала“», — заключил он.

Ранее стали известны города России, попадающие в зону поражения Tomahawk.