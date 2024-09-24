Украинская власть отдалилась от общества и военных. Солдаты потеряли мотивацию, так как перестали понимать, за что сражаться, заявил на YouTube-канале экс-депутата Верховной рады Борислава Березы офицер ВСУ Геннадий Друзенко.

«Власть за 2,5 года даже не попыталась коммуницировать с обществом, а за что мы воюем. <…> Неужели мы, наши братья и сестры отдают жизни и здоровье <…> за то, чтобы Украину грабили украинцы», — сказал он.

Друзенко выразил уверенность, что Украина не сможет вернуться к границам 1991 года. Он заявил, что сотни тысяч украинских солдат погибли бесцельно.

Об упадке морального духа в ВСУ рассказал также бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, на некоторых участках боевых действий украинские солдаты перестали сопротивляться и обратились в бегство. Американский специалист заявил о кадровом голоде, нехватке средств ПВО и других систем.