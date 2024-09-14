Чтобы не навредить армии. Как согласовывают материалы «из-за ленточки»

В Курской области неспокойно даже в тылу. Военный корреспондент 360.ru Антон Шестаков после поездки в регион рассказал ведущей Регине Ореховой, что происходит на линии боевого столкновения, и напомнил, почему материалы «из-за ленточки» нельзя выпускать в эфир с колес.

«Мы ездили на ЛБС, ездили на позиции. Там как таковой линии боевого соприкосновения, как, допустим, на Донбассе, нет. Такой четко выстроенной. Она хаотичная. Как заходили украинские террористы, на каких-то участках им удалось закрепиться, <…> сейчас их оттуда выжимают, выбивают, и четкой линии фронта нет», — отметил он.

Съемочная группа 360.ru, добавил Шестаков, побывала на разных позициях, в том числе в тылу снимала работу российских военнослужащих бойцов.

«Сейчас материалы готовятся к эфиру. <…> Это требует согласования, согласований много. Так просто показать нельзя все. <…> Здесь ничего страшного в этом нет абсолютно. Мы все-таки ответственные люди, показывать то или кого-то, что нельзя, чтобы потом были какие-то последствия нехорошие для нашей армии, не хотим. <…> Типичная рутинная работа — согласование материалов», — пояснил военкор.

Шестаков также напомнил, что побывал на учениях, которые проводят в тыловом районе Курской области бойцы ВС России. Прямо перед прибытием журналистов, по его словам, отработала ПВО — сбила четыре украинских ракеты. Ударная волна чуть не перевернула стоявшие на реке лодки.

Не сбили бы, или мы раньше или позже приехали, может, я бы сейчас не разговаривал в студии. <…> Не надо думать, что я иронизирую или говорю, будто мне весело — ни в коем разе. Просто ты привыкаешь к этому. Если я даже привыкаю за второй год командировок и на новой территории, сейчас вот в Курск, что говорить о наших бойцах, которые каждый день в этом живут», — заключил военкор.