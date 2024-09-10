В Курской области прошли учения бойцов ВС России. На них отрабатывали эвакуацию раненых и подвоз боекомплекта на реке. О том, как проходили маневры, рассказал военный корреспондент 360.ru Антон Шестаков.

Он отметил, что в нынешних реалиях проводить учения достаточно сложно. Но маневры очень важны: украинские националисты разбили уже не один мост в регионе, пытаясь таким образом взять в окружение наши войска, которые вытесняют ВСУ из региона.

«Теперь в условиях разбитых мостов, переправ нашим бойцам приходится вручную устанавливать на нескольких участках понтонные переправы, на лодках доставлять боекомплекты расчетам, эвакуировать раненых и вообще переправляться через реку в тех или иных местах», — подчеркнул Шестаков.

На учениях съемочная группа 360.ru находилась в одном из тыловых районов. И буквально перед приездом журналистов в небе над участком, где проходили маневры, российские силы ПВО сбили четыре украинских ракеты. Взрывная волна была настолько сильной, обратил внимание военкор, что лодки едва не перевернуло. К счастью, обошлось без пострадавших.

По данным Минобороны, потери ВСУ в Курской области за все время ведения боевых действий превысили 11 тысяч человек.