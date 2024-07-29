«Чтоб не портили вид». Бойцов СВО в Рязани «спрятали» в санитарном поезде

«Хилер»: на вокзале в Рязани бойцов СВО загнали в поезд, чтобы «не портили вид»

Раненых участников спецоперации на вокзале в Рязани попросили вернуться в санитарный поезд на время приезда другого состава. Один из бойцов рассказал об этом Telegram-каналу «Хилер» .

Мужчина ранее получил перелом ноги и вместе с другими ранеными ехал в санитарном поезде. По его словам, отправления пришлось ждать около пяти часов из-за затянувшейся доставки пациентов полевых госпиталей.

Военнослужащим выделили новое постельное белье, вентиляторы, воду и угощения. На следующий день в Тамбове их встретили аплодисментами, раздали вещи и продукты. Однако в Рязани, по словам бойца, прием оказался не таким теплым.

«Когда подошел гражданский поезд, нас просто загнали в вагоны, чтоб не портили вид. Ну это все ерунда, мы все понимаем», — добавил он.

В целом у солдата остались хорошие впечатления от поездки. Он отдельно поблагодарил санитарку, которая сопровождала бойцов, делала перевязки, следила за тем, чтобы все поели.

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