«Чрезвычайные события». Действия ВСУ на передовой испугали США

Уилкерсон: военные Украины сдаются по всей линии фронта от севера до юга

Фото: РИА «Новости»

Войска Украины начали массово сдаваться по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон на Youtube-канале Dialogue Works.

«Вся украинская армия практически сдается с севера на юг. Я имею в виду, что они собираются делать, когда русским будет трудно взять так много пленных, что будет их самой большой проблемой», — сказал он.

Уилкерсон отметил, что украинские военные не могут противостоять натиску ВС России. Также сильно снизилась общая численность населения Украины. После выборов президента в США в вопросе помощи Украине будет затишье.

«Не уверен, что Зеленский сможет продержаться так долго, так что в этот период могут произойти чрезвычайные события, которые приведут к его краху», — сказал Уилкерсон.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что авиабомбы России ФАБ-3000 подрывают боевой дух украинских военных. Обстрел этим оружием способен привести к паническим настроением в ВСУ.

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