Генсек НАТО Рютте в кулуарах обсуждал снятие ограничений на оружие для Украины

Союзникам Украины в НАТО следует отказаться от ограничений на использование военной помощи. Генсек альянса Марк Рютте заявил об этом на выступлении перед комитетами Европейского парламента по обороне и иностранным делам в Брюсселе, которое транслировал телеканал DRM News .

НАТО, по его словам, продолжит поставлять Украине американскую военную технику на миллиарды долларов через механизм Приоритетного списка потребностей Украины (PURL) и в рамках более мелких национальных инициатив.

Рютте предупредил, что Евросоюз не сможет обойтись без участия США. Он призвал союзников не вести себя «чрезмерно ограничительно», выдвигая условия для использования помощи, и высказался в пользу снятия некоторых запретов.

«Если вы поставляете свои системы, пожалуйста, без ограничений на них, чтобы Украина могла действительно их использовать. Но что бы ни было поставлено, конечно, не мне комментировать. Я могу только тихо работать за кулисами», — сказал он.

Генсек сообщил также, что эффективность украинской системы ПВО снизилась. Он призвал депутатов Европарламента убедить лидеров некоторых стран, владеющих большим количеством перехватчиков, в необходимости помочь Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сделать Украину буферной зоной между Россией и странами НАТО. По его мнению, Западу никогда не удастся разместить войска у российских границ.