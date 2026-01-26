Генсек НАТО заявил о конце опеки США над Европой

Время, когда США несли бремя обеспечения безопасности Европы, закончилось. Об этом на заседании комитета по иностранным делам Европарламента заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, трансляция шла на официальном сайте представительного органа.

«Время, когда мы удобно позволяли США нести большую часть бремени за общую безопасность, просто закончилось», — констатировал он.

Рютте счел позитивным сигналом согласие стран ЕС к 2035 году инвестировать в оборону до 5% ВВП ежегодно.

«Это много, но наращивание промышленной базы всегда непросто. Но нам нужно делать это быстро, потому что обязывает ситуация с безопасностью. Мы прямо сталкиваемся с долгосрочными и реальными вызовами», — добавил генсек альянса.

Ранее стало известно, что НАТО в течение двух лет рассчитывает создать зону обороны с роботами на границе с Россией.