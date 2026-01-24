Орбан призвал НАТО и ЕС согласиться с необходимостью буферной зоны с Россией

Североатлантическому альянсу и странам Европы необходимо смириться с тем фактом, что Россия не позволит вплотную приблизиться к ее границам. Об этом на встрече активистов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Капошваре сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Трансляцию мероприятия провел телеканал М1 .

«Я не вижу другого решения, кроме как признать, что НАТО и ЕС не могут напрямую расположить войска у границ России, потому что русские всегда будут реагировать войной», — отметил венгерский премьер

Он призвал создать буферную зону между НАТО и Россией. По его словам, украинскую территорию необходимо снова сделать буферным пространством.

Ранее Орбан усомнился в возможности вступления Украины в Евросоюз к 2027 году и добавил, что Венгрия не будет в течение как минимум 100 лет поддерживать решение о включении республики в объединение.

Украинский министр иностранных дел раскритиковал венгерского премьера. Он назвал позицию о недопуске Украины в ЕС обреченной на провал. Также дипломат пообещал повесить слова Орбана в украинском парламенте на память.