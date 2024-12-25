Члены банды из Севастополя получили сроки за организацию тайника с оружием

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность сторонников украинской националистической идеологии. Об этом сообщили в управлении службы по Крыму и Севастополю.

Трое жителей Севастополя организовали тайник, в котором нашли три гранаты РГ-42 без маркировки, три универсальных запала ручной гранаты также с отстуствующей маркировкой, примерно 400 патронов, один боевой и два травматических пистолета. Кроме того, в схроне находились составные части для огнестрельного оружия и боеприпасов.

Организатора преступной группы суд лишил свободы на 12 лет, наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Его обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Его сообщникам дали 8,2 года колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей и 6,2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, а также штрафом в 13 тысяч рублей.

Двух членов преступной группы ранее признали виновными в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ в крупном объеме.

Сотрудники ФСБ ранее задержали в Калужской области украинского агента, который изготавливал бомбы для совершения терактов в российских регионах.